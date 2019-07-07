Премьер Молдовы Санду прилетит в Украину 11 июля

Об этом она написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Благодарю президента Украины за приглашение и готовность встретиться в столь сжатые сроки. У Молдовы и Украины есть схожие проблемы, в особенности в том, что касается борьбы с коррупцией, построения демократических и функциональных государств, ориентированных на решение проблем граждан", - написала молдавский премьер.

Она отметила, что обе страны ориентированы на европейскую интеграцию, и подчеркнула, что тесное сотрудничество Молдовы и Украины скажется благоприятно "и на безопасности в регионе, и на жизни граждан обеих стран".

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2 июля Майя Санду нанесла свой первый официальный визит в новой должности в Румынию, где встретилась с президентом страны Клаусом Йоханнисом и премьер-министром Виорикой Дэнчилэ.

В тот же день она отправилась в Брюссель, где в течение нескольких дней проводила встречи с европейскими чиновниками, среди которых были европейский комиссар по европейской политике соседства и расширению Йоханнес Хан, председатель Европейского совета Дональд Туск, вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович, еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем, а также с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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