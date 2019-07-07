Правозащитники подготовили обращение к Могерини в связи с днем рождения Сенцова

Об этом сообщила в Facebook глава правления "Центра гражданских свобод" Александра Матвийчук, информирует Цензор.НЕТ.

"13 июля будет день рождения украинского режиссера Олега Сенцова, в прошлом году получившего премию Европейского парламента имени А.Д. Сахарова. Уже шестой год он будет встречать его в колонии на крайнем севере Российской Федерации. Несмотря на очевидную абсурдность обвинений, многочисленные требования международных организаций, публичные обращения руководства различных стран и мощную кампанию поддержки, ничего не меняется к лучшему", - говорится в документе.

Обращение открыто для подписания общественными организациями. По состоянию на вечер воскресенья, 7 июля свои подписи под ним оставили около 30 общественных организаций.

"В который раз обращаемся к ЕС с тем, чтобы они сделали ряд важных шагов - назначили представителя по оккупированным украинским территориям Крыма и Донбасса, начали постоянный мониторинг судебных заседаний над политзаключенными, отправили независимые миссии врачей, приняли европейский аналог акта Магнитского и тому подобное", - отметила Матвийчук.

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По данным правозащитников, в настоящее время более 200 украинцев незаконно удерживается в России и на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.