С начала суток два украинских военнослужащих получили боевые травмирования, враг открывал огонь 12 раз, - пресс-центр ОС

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал позиции Объединенных сил три раза вблизи Широкино (из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), единожды возле Богдановки (из вооружения БМП), трижды - окраину Водяного (из вооружения танков, гранатометов различных систем и вооружения БМП).

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил: два раза - в районе Новолуганского (из минометов калибра 82 мм), рядом с Попасной (из миномета калибра 120 мм), Золотого-4 (из миномета калибра 120 мм), окраины Майорского (из противотанкового ракетного комплекса).

"Вследствие вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили боевые травмирования. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 июля вооруженные формирования Российской Федерации 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 8 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще четыре - боевое травмирование.

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