"Стоит заглянуть за перспективу", - Елисеев дал Зеленскому восемь советов по итогам седьмой недели в должности президента

Об этом в своем блоге заявил экс-заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Вывод министра Климкина "об отсутствии на нынешнем этапе украинской внешней политики" и любого контакта между Банковой и Михайловской только усиливает опасения о вполне реальных угрозах для позиционирования Украины на международной арене. На этом фоне ситуация с возвращением России в ПАСЕ является практическим подтверждением, что европейские лидеры уже достаточно хорошо чувствуют себя без личных и моральных обязательств поддерживать Украину, которые они имели перед президентом Порошенко", - отмечает Елисеев.

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По его мнению, это тревожный звонок, "который требует больше инициативности, наступательности и четких внешнеполитических акцентов от новой команды".

Елисеев привел плюсы и минусы прошедшей недели и дал советы. Он положительно оценил, в частности, встречи Зеленского в Канаде и поездку с президентом Европейского совета Туском на Донбасс. Среди минусов назвал наказание МИД, молчание о миротворческой миссии на Донбассе, отсутствие устойчивого перемирия, широкой коалиции против невыполнения Россией решения ЕСПЧ об освобождении моряков и санкций против РФ.

Советы:

"1. Саммит Украина-ЕС станет знаковым событием на следующей неделе. Учитывая ротацию лидеров в Европе, президенту Зеленскому и его команде стоит заглянуть за перспективу и совместно с Туском и Юнкером, которые являются архитекторами политической ассоциации и экономической интеграции Украины и ЕС, попробовать определить амбициозную повестку дня на будущее, которая бы могла стать ориентиром для нового руководства евроинституций. Это в дополнение к традиционным вопросам вроде сохранения санкционного режима, недопущения реализации Северного потока-2, вступления Украины в оборонную программу PESCO.

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В то же время, уже сейчас нужно планировать личное знакомство президента с будущим руководством ЕС. Не лишним было бы и установление плодотворных отношений с новым составом Европарламента, опираясь на уже опытных и проверенных действиями депутатов-сторонников Украины, которые переизбраны. Следует в этой связи инициировать, не теряя времени, перезапуск деятельности неформальной "группы друзей Украины в Европарламенте".

2. Следим за анонсированной встречей дипсоветников в нормандском формате, которые должны обсудить перспективы проведения встречи на высшем уровне. Нормандский саммит всегда был спаррингом четырех сильных игроков. Неосведомленность новой украинской команды во всех нюансах переговорного процесса играет не на руку Украине. В нынешних условиях, следует ожидать, что Украина будет предлагать выполнить максимальный пакет обязательств в обмен на очередное обещание России прекратить стрелять.

Как и не стоит исключать ситуации, когда разведением (о котором, кстати, нет ни одного слова в минских договоренностях) нам попытаются подменить весь комплекс мер безопасности, предусмотренных договоренностями и которые действительно могут привести к миру на Донбассе, включая создание зоны безопасности в приграничных районах Украины и России.

В этом контексте следует быть осторожнее с заявлениями о растягивании разведения сил на всю контактную линию, учитывая, что эту концепцию так и не удалось пока полностью воплотить в пилотных зонах. Реализация такого подхода не решит проблему российской агрессии, а лишь заморозит статус кво. Мы должны акцентировать внимание на восстановлении контроля над границей, что является ключевым.

3. Не могу не отметить сигнал президента в Канаде о стремлении вернуть не только оккупированные территории, но главное - людей. В этой связи серьезные риски создает угрожающий рост российского капитала на украинском медиарынке. Необходимые шаги как на национальном уровне, так и координация усилий с международными партнерами, которые также испытывают давление российской дезинформационной кампании.

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4. Не стоит недооценивать европейское турне Путина за отмену санкций. Можно критиковать предыдущую команду за воинственность риторики, однако сильной стороной дипломатии Порошенко была расстановка четких линий оборонного периметра, который почитался партнерами и воспринимался как общий знаменатель. Туманные заявления и смягчения риторики Банковой создают вакуум, который стремится заполнить Москва.

Свидетельством этого являются активизированные попытки России использовать новую реальность и перезагрузку власти, чтобы навязать свой сценарий толкования минских договоренностей. Отсюда имеем приглашение к прямым переговорам со ставленниками Москвы в Донецке и Луганске, навязывание фейкового тезиса о "торговой блокадуе" и другие.

5. Существующий внешнеполитический вакуум все острее делает необходимость созыва президентом совещания руководителей украинских дипучреждений. Традиционно такое совещание происходило во время празднования Дня Независимости Украины. Как говорится, народ празднует - президент служит. Дополнительным аргументом в пользу его проведения станет завершение избирательного цикла в Украине 21 июля. Наши послы требуют четких инструкций и видения приоритетов от нового президента.

6. Канадский визит хорошо подсветил необходимость дальнейшего укрепления оборонного потенциала Украины. Стоит уже сейчас формировать ожидания относительно визита Зеленского в США. По словам бывшего главы ЦРУ Дэвида Петреуса, который на днях находился в Киеве, Украина может сделать запрос к Соединенным Штатам на высокоточные ракеты, сложные системы косвенного огня, контрбатарейные радары, радары защиты от российских ракет. Очевидно, что конечный запрос должно сформировать Министерство обороны, исходя из потребностей украинской армии.

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7. Учитывая обращения Рефата Чубарова к Владимиру Зеленскому с просьбой провести встречу с членами Меджлиса крымскотатарского народа, еще раз обращаю внимание на необходимость более рельефного определения подходов к деоккупации Крыма. В частности, уже сейчас стоит дать поручение по подготовке и продвижению традиционной крымской резолюции для внесения на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН.

8. В связи с запланированным заседанием Совета безопасности ООН по рассмотрению "языкового" закона Украины было бы целесообразно направить в Нью-Йорк десант специалистов для проведения масштабной информационно-разъяснительной работы среди государств-членов СБ ООН и недопущения негативного для Украины сценария. Вместо этого использовать эту дискуссию для демонстрации реальных агрессивных планов Кремля, игнорирование им решений международных судебных инстанций, грубое нарушение норм международного права, трагедию МН 17 и тому подобное".