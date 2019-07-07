Украина обратилась с запросом на военное оборудование, США начали процесс рассмотрения, - Тейлор

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер посольства США в Украине, заявил временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор.

"Рад сообщить, что Украина впервые обратилась с запросом приобрести военное оборудование через программу продажи Минобороны США. Мы начинаем процесс пересмотра этого запроса", - заявил он.

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Он напомнил, что Соединенные Штаты твердо стоят на позиции поддержки суверенитета, территориальной целостности Украины и реформирования ее оборонного сектора.

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