У Порошенко призвали СБУ "мгновенно отреагировать" на телемост канала Медведчука с каналом "Россия"

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

В партии считают, что указанный проект - безусловная легализация пропагандистского российского контента через украинские масс-медиа, которую можно трактовать как действия, которые создают реальные угрозы национальным интересам, суверенитету и территориальной целостности Украины.

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"Европейская Солидарность" напоминает, что согласно указу Президента Украины Петра Порошенко №549/2015 от 2 сентября 2015 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" телеканал "Россия-24", который входит в структуру Федерального государственного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" и финансируется из бюджета страны-агрессора, находится под санкциями. То есть, по каналу действует норма об "ограничении или прекращении предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования".

Мы напоминаем инициаторам и прямым исполнителям этого "телевизионного шоу", что умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства подпадают под уголовное расследование.

Мы считаем, что проведение так называемого "телемоста" - это исключительная провокация со стороны Кремля. Это еще один механизм влияния на украинцев во время избирательной кампании. Цель Москвы проста - через якобы разговоры "о мире" завести в Верховную Раду Украины как можно большее количество пророссийских депутатов, чтобы политически закрепить реванш в стенах Верховной Рады.

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Мы призываем Службу безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания дать мгновенную реакцию по так называемому "телемосту", анонсированному пропагандистским каналом Владимира Путина.

Мы предупреждаем, что в случае отсутствия реакции, оставляем за собой право на протест против бездействия указанных органов", - говорится в сообщении.

В политсиле подчеркивают, что "телемосты с Россией возможны только тогда, когда последний сапог русского военного покинет территорию Украины".

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

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В понедельник, 8 июля, под зданием телеканала NewsOne по улице Полевой соберутся противники телемоста с пропагандистским каналом "Россия".