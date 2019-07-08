Хомчак о разведении войск в Станице Луганской: Никакой "зрады" нет

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, на КНП они заслушали доклад о текущей ситуации в районе проведения Операции Объединенных сил.
"Войска все разведены. Командиры готовы. Никакой "зрады" нет", - отметил начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.
Также президент Украины пообщался с заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марком Этерингтоном по поводу координации действий в регионе.
Кроме того, глава государства осмотрел позиции украинских военных, перенесенные в результате разведения сил, и ознакомился с гуманитарными проектами на Донбассе, которые реализуются при поддержке Европейского союза.
Напомним, разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков российско-оккупационных войск в районе Станицы Луганской началось 26 июня и завершилось 30 июня. Его фиксировали представители Мониторинговой миссии ОБСЕ.
2 июля в Минобороны сообщили, что в районе Станицы Луганской после заявления боевиков о выводе своих сил остаются группы военнослужащих российских оккупационных войск, которые выдают себя за местных жителей, переодевшись в гражданскую одежду.