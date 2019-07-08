Это не телемост, а телемина. Это - угроза национальной безопасности, - Вакарчук просит СНБО, СБУ и Зеленского дать оценку действиям владельцев "NewsOne"

Об этом говорится в заявлении партии "Голос", передает Цензор.НЕТ.

"Пророссийские политики с помощью своего телеканала считают, что им "надо поговорить" с Россией, организовав так называемый телемост. Партия "Голос" убеждена - со страной-агрессором надо разговаривать не с помощью телемостов, а языком санкций и путем согласованных действий европейского и международного сообщества", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Митинг протеста против пророссийской агитации телеканала NewsOne пройдет 8 июля

"Это не телемост, а телемина. Это - угроза национальной безопасности", - сказал по этому поводу лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук.

"Информационная оккупация Украины - такая же угрожающая перспектива, как и оккупация территорий. Мы обращаемся к Совету национальной безопасности и обороны, в Службу безопасности Украины и к Президенту Украины с призывом дать надлежащую правовую и политическую оценку таким действиям владельцев канала NewsOne и медиахолдинга "Новости", направленным на подрыв национального суверенитета Украины. То, как сейчас используются приобретенные пророссийскими политиками телеканалы, еще раз подтверждает: нужно запретить олигархам использовать информационное вещание в своих пропагандистских целях. Медиа нужно гарантировать независимость редакционной политики от собственника", - акцентировали в политсиле.

"Представители партии "Голос" не участвуют в телепрограммах каналов, принадлежащих холдингу "Новости" и каналов, которые придерживаются антиукраинских позиций и призывают представителей других патриотических сил тоже отказаться от такого участия", - резюмировали в политсиле.

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".