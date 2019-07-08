Финансовые учреждения Канады охотно делятся опытом, - Смолий

Об этом Смолий, который в течение нескольких дней находился в Канаде с визитом, рассказал Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Я был на встречах Президента с первым заместителем директора-распорядителя МВФ и представителями Всемирного банка, встретился с диаспорой в Торонто, с главой нацбанка Канады и представителями экспортно-кредитного агентства этой страны. У нас такая организация только недавно создана, поэтому нам очень интересно, как канадцы поддерживают предприятия, занимающиеся экспортом", - сказал Смолий.

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По его словам, канадские финансовые учреждения охотно шли на сотрудничество. "С агентством поддержки экспорта мы договорились об обмене опытом. Эта организация заинтересована в сотрудничестве с Украиной для вывода канадских компаний на наш рынок. А нам интересна организация продуктов, которые обеспечивают поддержку национального производителя в экспорте", - отметил глава НБУ.

Он добавил, что договорился с главой Нацбанка Канады о "продолжении сотрудничества на уже существующих направлениях".

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"К тому же мы говорили о создании візійного музейного центра. Это для нас наука, потому что мы такого не имеем, но хотим", - подытожил Смолий.