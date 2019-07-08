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08.07.19 09:21

Наращивание войск РФ на границе с Украиной - следствие ротации, - Волкер

Наращивание войск России на границе с Украиной является следствием ротации.

волкер

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Радіо "Свобода", об этом специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкерсообщил в интервью "Голосу Америки".

"Относительно размещения войск с российской стороны. Они приходят и уходят. Мы видели в течение нескольких лет, количество войск возрастает перед ротацией. При ротации также иногда есть вспышки насилия, потому что они тестируют оборудование и убеждаются, что им там удобно. Думаю, мы видим именно это", - сказал он.

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Вместе с тем Волкер отметил, что это не свидетельствует о каких-либо новых продвижениях.

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