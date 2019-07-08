Телемост с каналом Киселева - это эфир с обычными людьми без политики, - канал Медведчука "NewsOne"

Об этом говорится в заявлении NewsOne, передает Цензор.НЕТ.

""Надо поговорить"- это телемост между обычными людьми Украины и России без политики, без политиков. Каждый со своей стороны должен сделать шаг для прекращением войны. Newsone делает этот шаг 12 июля", - говорится в сообщении.

В канале добавили, что сотрудники телеканала считают "своим журналистским долгом выйти на такой открытый диалог между народами Украины и России".

"Мы хотим заставить политиков идти на переговоры ради мира", - рассказали в NewsOne.

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

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