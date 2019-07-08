На саммите Украина-ЕС будут подписаны 5 документов о сотрудничестве, - постпред Точицкий

"Будет пять документов", - сказал Точицкий на брифинге в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, в частности, документы будут касаться программ технического сотрудничества в части выполнения Cоглашения об ассоциации с ЕС, а также децентрализации и борьбы с коррупцией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В проекте совместной декларации лидеров Украины и ЕС учтены пожелания Украины по санкциям против РФ, - постпред Точицкий

Кроме того, в планах - подписание документа о работе над инфраструктурными проектами на Донбассе.

"ЕС направил группу экспертов, которые проехали от Мариуполя до Запорожья и предложили проектную сумму 10 млн на инфраструктурные проекты, открытие специального офиса ЕС в Мариуполе", - рассказал Точицкий.