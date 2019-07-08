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08.07.19 10:54

ГБР расследует ДТП в Харькове с участием полицейского, где погибли два человека. ФОТОрепортаж

В Харькове в результате дорожно-транспортного происшествия с участием полицейского погибли два человека. Государственное бюро расследований начало расследовать дело.

Об этом сообщается на сайте ГБР, передает Цензор.НЕТ.

ГБР расследует ДТП в Харькове с участием полицейского, где погибли два человека 01

"По предварительной информации, 7 июля 2019 около 00:45 автомобиль марки Chery Amulet под управлением помощника оперативного дежурного Холодногорского отдела полиции на перекрестке Белгородского спуска и ул. Шевченко не выполнил требование знака 2.2 "стоп" и не предоставил преимущество в движении автомобилю марки Daewoo Lanos", - говорится в сообщении.

ГБР расследует ДТП в Харькове с участием полицейского, где погибли два человека 02

В результате ДТП водители обоих авто погибли на месте, а пассажиры с травмами шеи доставлены в городскую больницу.

ГБР расследует ДТП в Харькове с участием полицейского, где погибли два человека 03

Следователи ГБР расследуют уголовное производство по признакам уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса(нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).

Напомним, ранее в полиции сообщили, что двое человек погибли и двое оказались в больнице в результате аварии в Харькове.

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