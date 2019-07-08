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08.07.19 11:21

"Який нах#й телеміст?!": националисты сегодня будут пикетировать Офис Зеленского

В понедельник, 8 июля, в 14:00 возле Офиса президента Украины на улице Банковой в Киеве состоится акция протеста объединенных украинских националистов.

телемост

Об этом говорится в заявлении политсилы, передает Цензор.НЕТ.

Начало акции анонсировано на 14:00.

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"Требование к Владимиру Зеленскому - в течение 24 часов дать адекватный ответ на подготовку кремлевского информационного шабаша. Речь идет о так называемом "телемосте" между телеканалом Виктора Медведчука NewsOne и кремлевскими пропагандистами с Россия24", - говорится в анонсе мероприятия.

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

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