"Який нах#й телеміст?!": националисты сегодня будут пикетировать Офис Зеленского

Об этом говорится в заявлении политсилы, передает Цензор.НЕТ.
Начало акции анонсировано на 14:00.
"Требование к Владимиру Зеленскому - в течение 24 часов дать адекватный ответ на подготовку кремлевского информационного шабаша. Речь идет о так называемом "телемосте" между телеканалом Виктора Медведчука NewsOne и кремлевскими пропагандистами с Россия24", - говорится в анонсе мероприятия.
Напомним, украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".