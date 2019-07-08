"Такое решение приняли в главном русле, и Польша была в этом русле", - Чапутович объяснил поддержку декларации, вернувшей России право голоса в ПАСЕ

Об этом пишет "Европейская правда".

"Посол действовал так, как того ожидали Совет Европы и председатель, а также 25 стран ЕС. Такое решение приняли в главном русле, и Польша была в этом русле", - сказал Чапутович.

Речь о решении, принятом в ходе заседания Комитета министров Совета Европы, которое состоялось 17 мая в Хельсинки. Польское правительство поддержало декларацию, которая позволила впоследствии России вернуть право голоса в ПАСЕ.

"В этой декларации нет России, но есть некоторые конкретные правила. Речь не о членстве России в Совете Европы, этого никто не ставит под сомнение, речь о приостановлении права принимать участие российских парламентариев в Ассамблее. Такое решение приняли парламентарии", - сказал министр.

Решение Комитета министров не сняло санкции с российской делегации в ПАСЕ, однако стало важным политическим сигналом, после которого Ассамблея поддержала возвращение россиян в июне. Примечательно, что во время рассмотрения этого решения в Ассамблее польская делегация была против и стала одной из делегаций, которые устроили демарш.

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию, предусматривающую изменение санкционного режима и возвращение делегации РФ к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса."За" принятие резолюции проголосовали 118 депутатов, 62 – проголосовали против, 10 – воздержались.

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