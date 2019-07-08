Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
08.07.19 11:32

Нацсовет по ТВ имеет право оштрафовать или лишить лицензии NewsOne из-за телемоста с РФ, - Кириленко

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко подчеркивает, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания имеет законные основания влияния на телеканал NewsOne ввиду возможного проведения телемоста между украинским телеканалом NewsOne и российским телеканалом "Россия 24", вплоть до лишения украинского канала лицензии.

Нацсовет по ТВ имеет право оштрафовать или лишить лицензии NewsOne из-за телемоста с РФ, - Кириленко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Законные рычаги влияния на "NewsOne" имеет Нацсовет ТВ как независимый регулятор. От штрафа до лишения лицензии. И он должен действовать, потому что это не "телемост", а пропаганда", - написал Кириленко.

Одновременно он отмечает, что "в команде Зеленского полно пророссийских людей": "Включительно, думаю, с ним самим. Поэтому пятая колонна и подняла голову".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прошу прекратить истерику. Работаем над решениями, - секретарь СНБО Данилюк прокомментировал телемост с РФ

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Нацсовет по ТВ имеет право оштрафовать или лишить лицензии NewsOne из-за телемоста с РФ, - Кириленко 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100