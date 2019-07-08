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08.07.19 11:43

Провайдеры могут получить штрафы в размере 25% стоимости лицензии за трансляцию телемоста с "Россия 24", а украинские телеканалы - санкции, - Герасимьюк

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания сможет отреагировать на нарушения закона украинскими лицензиатами только по факту таких нарушений, сообщила первый заместитель главы Нацсовета Ольга Герасимьюк.

герасимьюк

"Украинское законодательство предусматривает штрафные меры для тех, кто распространяет этот сигнал, для провайдеров, о чем им напоминаем. К сожалению, санкции за ретрансляцию для вещателя парламент упустил. Нацсовет, однако, будет реагировать на нарушения в эфире, если он состоится. Хочу надеяться на то, что журналисты не станут совершать профессиональное самоубийство и обслуживать циничных политиков", - сказала она в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По словам первой замглавы Нацсовета, провайдеры рискуют получить штрафы в размере 25% стоимости лицензии провайдера за трансляцию телемоста с телеканалом "Россия 24", а украинские телеканалы - санкции за нарушение отраслевого законодательства.

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"Нацсовет имеет право реагировать исключительно на факт. Сегодня у нас есть только сообщения в соцсетях, ролик, распространенный российским телевидением и сообщение на сайте канала. Но Нацсовет может реагировать на распространение информации исключительно в эфире телеканала", - подчеркнула Герасимьюк.

Она также заявила, что действовать наперед и как-либо запрашивать у телеканала информацию о планирующемся эфире Нацсовет не имеет права, поскольку это может быть трактовано как цензура.

"Нацсовет сможет отреагировать только тогда, когда эфир состоится. Тогда его нужно будет отмониторить и указать на нарушение украинского закона", - отметила Герасимьюк.

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

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