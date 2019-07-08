Французы потеряли моральное право поучать украинцев, как следует уважать европейские ценности, - замминистра образования Стриха отказался идти на прием в посольство Франции

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в обращении к послу Франции в Украине Изабель Дюмон, обнародованном на Украинской правде.

"Непростые вопросы возникли и перед обычными украинскими гражданами, которые вынуждены осуществлять болезненную переоценку своего отношения к тем, кто еще вчера казался надежными и благородными партнерами и союзниками в отстаивании европейских ценностей, за них украинцы заплатили в течение прошлых лет беспрецедентно высокую цену.



И мы, к сожалению, не можем не помнить, что конструкторами капитуляции ПАСЕ перед Путиным были именно Франция и Германия (в "прагматичной" позиции верхушки Италии и ряда других государств никаких сомнений не было и раньше)", - пишет он.

Ученый отметил, что украинские интеллектуалы ставят вопрос, как случившееся должно модифицировать прежние модели взаимодействия межу Украиной и Францией. Стриха отметил, что перед ним лично этот вопрос впервые остро встал с получением традиционного ежегодного приглашение на прием, организованній французским посольством ко Дню взятия Бастилии 14 июля:



"Был соблазн просто тихо проигнорировать это приглашение. Но, после болезненных колебаний, я послал госпоже послу Изабель Дюмон письмо с объяснением, почему меня не будет на французском празднике. Не претендую на то, что именно такая моя реакция в сегодняшних условиях является лучшей (к сожалению, сегодня мы слишком часто вынуждены выбирать между различными не слишком хорошим вариантами). Но убежден, что отсутствие реакции еще хуже - она ​​лишь укрепляет наших европейских партнеров в убеждении, что ничего особенного не произошло и, принимая решение относительно Украины, с Киевом в дальнейшем можно уже не считаться.

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Замминистра объясняет, что не может принять приглашение посольства, так как Франция фактически выписала Российской Федерации индульгенцию на дальнейшие убийства украинцев на Донбассе и жестокое преследование крымских татар, украинских и русских - в оккупированном Крыму.

Также он настаивает, что на длительное время французы потеряли всякое моральное право поучать украинцев, как следует любить и уважать европейские ценности.

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Текст письма на языке оригинала:

"Вельмишановна пані Посол!

Упродовж п'яти років роботи на посаді заступника міністра освіти і науки України я робив усе від мене залежне для поглиблення співпраці науковців наших двох країн, – і дуже вдячний працівникам посольства в Києві й міністерства в Парижі, з якими ми працювали спільно.

Розпочаті й завершені за ці роки двосторонні українсько-французькі наукові проекти не лише пішли на користь обом сторонам, але й збагатили скарбницю загальнолюдського знання.

Як український письменник я водночас робив усе, що міг, для зміцнення наших культурних контактів, сумлінно виконуючи, зокрема, обов'язки члена журі конкурсу перекладів українською мовою з французької, підтриманих у рамках програми "Сковорода".

У моїх подальших планах перекладача – робота над новим повним українським перекладом "Трофеїв" Жозе Маріа Ередіа – тексту, що справив великий вплив на модернізацію української літератури першої чверті ХХ століття.

Наголошую на цьому для того, аби ніхто не міг поставити під сумнів моєї великої поваги до французької наукової й культурної традиції.

Нині мій термін повноважень як урядовця добігає кінця; за кілька тижнів працюватиме вже нова урядова команда. Тому, продовжуючи у відведений мені ще час робити на моїй посаді все, що я робив минулі п'ять років, я водночас маю цілковите моральне право звертатися до Вас уже не як заступник українського міністра (яким завтра вже не буду), а як український науковець і письменник (яким є і залишуся до кінця життя).

На жаль, після того, як французька делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи одноголосно підтримала повернення росіян без виконання ними будь-яких вимог, і фактично виписала Російській Федерації індульгенцію на подальші вбивства моїх співвітчизників на Донбасі й жорстоке переслідування моїх співвітчизників – етнічних кримських татар, українців і росіян – в окупованому Криму, я не можу прийняти Вашого запрошення і прийти на прийняття з нагоди Національного свята Франції – Дня взяття Бастилії до Мистецького Арсеналу 14 липня.

Мої чемні посмішки на адресу французьких дипломатів цього дня означали б мою зневагу до українських солдатів, які гинуть чи зазнають поранень на фронті, і до українських громадян, які сьогодні перебувають в російських тюрмах, – саме їх було зраджено одностайним голосуванням 14 французьких депутатів у Страсбурзі.

Я прекрасно усвідомлюю, що завтра нова команда українських урядовців працюватиме для налагодження й підтримання українсько-французьких зв'язків уже в нових координатах "реальної політики".

Я так само усвідомлюю, що на інтелектуалах обох країн лежатиме обов'язок опрацювання нової моделі спілкування на тому попелищі симпатії й довіри, яке утворилося після фатального рішення президента Макрона і його команди.

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Тому дозволю собі висловити й власну думку: ми можемо (і повинні) далі говорити про що завгодно, але нотки будь-яких повчань повинні з цих розмов зникнути.

На тривалий час французи втратили будь-яке моральне право повчати українців, як нам слід любити і шанувати європейські цінності.

Адже повернення росіян у Парламентську асамблею Ради Європи було кричущим прикладом нехтування будь-яких вартостей в ім'я прагматичних політичних чи бізнесових інтересів.

І українці запам'ятали цей урок надовго.

Хоч водночас ми завжди пам'ятатимемо й те, що королівську в'язницю Бастилію 230 років тому зруйнували люди, які вірили в цінності свободи, рівності й братерства, і готові були вмирати задля них.

Дозвольте ще раз запевнити Вас, пані Посол, у моїй високій повазі".

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Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной.

За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались. Французская делегация в полном составе поддержала возвращение России.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание. Также к демаршу присоединилсяодин словацкий депутат. Позже демарш поддержали делегаты из Швеции и Великобритании.

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон считает, что украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы должна продолжать работать, несмотря на возвращение делегации РФ,