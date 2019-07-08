"Телемост" с РФ неприемлем: Баканов просит Зеленского срочно созвать внеочередное заседание СНБО (дополнено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Считаю абсолютно неприемлемым организацию телеканалом NewsOne "телемоста" с главным пропагандистским каналом страны-агрессора, который находится под санкциями", - отметил и.о. председателя СБУ Иван Баканов.

"СБУ направило руководителям медиахолдинга "Новини" (телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK) сообщение об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом "Россия" и другими вещателями государства-агрессора, которые находятся под санкциями СНБОУ", - сообщил Баканов.

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Вместе с тем на заседании СНБОУ предлагается в соответствии с Постановлением Верховной Рады Украины от 04.10.2018 № 2589-VIII (инициировано СБ Украины в октябре 2018) принять решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, которые осуществляют вещание под логотипами "112 Украина" и NewsOne и ввести их в действие соответствующим Указом Президента Украины.

Также в.и.о. главы СБУ обратился в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания о возможности предупреждения указанных субъектов информационной деятельности о недопустимости нарушения лицензионных требований и действующего законодательства (сотрудничество с юридическими лицами РФ, находящихся в санкционном списке СНБО), что может стать основанием для применения в отношении них штрафных санкций.

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Среди прочих мер противодействия российской пропаганде в Украине предлагается:

- обратиться к председателю ВР с просьбой на ближайшем заседании Верховной Рады рассмотреть ситуацию относительно функционирования указанных телеканалов до принятия решения Антимонопольным комитетом Украины о нарушениях антимонопольного законодательства в результате приобретения Тарасом Козаком телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK;

- инициировать перед ВРУ закрепления на законодательном уровне полномочий Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания принимать решения об аннулировании лицензии на вещание или аннулировании лицензии провайдера программной услуги без обращения в суд, если нарушения не были устранены после применения санкций "объявление предупреждения" и "взыскание штрафа ", или в случае невыполнения распоряжения государственного регулятора в установленные им сроки;

- инициировать перед Антимонопольным комитетом Украины применение мер по демонополизации информационного пространства со стороны медиахолдинга "Новости".