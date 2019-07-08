Телемост с РФ - это дешевый, но опасный пиарход перед выборами, - Зеленский. ВИДЕО (обновлено)

Об этом в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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"Надо поговорить? Согласен. Давайте поговорим. Сначала, дорогие украинцы с вами. Вы умные люди и должны на мгновение отключить эмоции и немного включить голову. Анонсированный телемост – это просто дешевый, но опасный пиарход перед выборами, цель которого снова поделить нас с вами, всех украинцев, на два лагеря. Одному лагерю политики расскажут: "Конечно, давайте поговорим, надо забывать обиды. Мы же братские народы. Подумаешь, тысячи погибших наших ребят". Второй лагерь политики призовут возмутиться и, прикрываясь патриотизмом, пойдут зарабатывать баллы на выборы: "Смотрите, как я героически противостою куму Путина, которого, правда, я 5 лет не замечал, но это такое". Начнут громить и жечь телеканал, чем создадут прекрасную картинку для российского телевидения об "озверевших фашистах, которые притесняют свободу слова в Украине". Тогда первому лагерю политики расскажут: "Хватить терпеть эту хунту. Выбирай нас. Нас на парламентских выборах", - пояснил Зеленский.

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"А еще весь этот трюк даст повод России апеллировать к международному сообществу: "Вот видите, мы готовы к диалогу, а они снова не хотят, так может быть пора снимать санкции", - отметил президент.

"Я обращаюсь ко всем украинцам – мы не лагерь и нас не надо делить. Сейчас вами просто манипулируют политики, которые очень хотят попасть в парламент. Разница между ними одна – первые будут грабить, а вторые "грабувати". Задумайтесь. И так называемые проевропейские, и так называемые пророссийские политики, все они прекрасно и мирно живут один с другим по соседству в известном селе под Киевом. И после показательных потасовок в Верховной Раде Украины и перепалок в студиях политических ток-шоу они спокойно собираются за трехметровым парканом чьего-то имения и поднимают бокалы с дорогим виски, который, кстати, стоит как три ваши месячные зарплаты. Как думаете, за что они пьют? За Россию? Или за Европу? Думаю точно не за Украину. Я прошу вас сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Наша реакция будет соответствующей ради сохранения спокойствия, порядка и информационной безопасности Украины", - заверил Зеленский.

"Отдельно хочу обратиться к украинским журналистам. Особенно к журналистам этих каналов. Кто-то купил каналы, но не вас. Вы не собственность. Вы не коллекция Медведчука, не слуги Рабиновича. Вы четвертая власть. Вы тоже слуги народа", - акцентировал президент.

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".