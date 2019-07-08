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08.07.19 12:35

Законных оснований для моего увольнения нет. Оно будет оспорено, - экс-госуполномоченная АМКУ Загребельская

Агия Загребельская, уволенная президентом Зеленским с должности госуполномоченной АМКУ, заявляет об отсутствии законных причин для этого.

Законных оснований для моего увольнения нет. Оно будет оспорено, - экс-госуполномоченная АМКУ Загребельская

Об этом она сказала в интервью "Лиге", информирует Цензор.НЕТ.

"Законных оснований для моего увольнения нет. О причинах увольнения мне не сообщили. Мое увольнение выгодно монополистам. Здесь и российские владельцы украинского трубопровода (ПрикарпатЗападтранс. - Ред.) и облэнерго, и украинские промышленные монополисты, и монопольный продавец табака - Тедис, и разномастные деятели искусственных государственных монополий вроде Министерства юстиции с СЕТАМ, и площадки-"прокладки" ФГИУ с выгодоприобретателями в парламенте, и одна из крупнейших мафий Украины - игровая. Этот список длинный", - отметила она.

Загребельская сказала, что будет оспаривать свое увольнение в суде.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что президент Зеленский уволил из АМКУ Агию Загребельскую, которая боролась с игорной мафией.

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