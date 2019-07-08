Дело Ефремова передадут в Киев, - Верховный суд

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Адвокат Александр Мельников говорит, что соответствующее решение было принято Верховным судом сегодня по ходатайству адвокатов Ефремова.

Как сказал адвокат, защитники обратились относительно изменения подсудности в связи с тем, что в Луганской и Харьковской областях очень мало действующих судей, что приводит к затягиванию процесса на годы.

По словам Мельникова, дело Ефремова передадут в Киев, но, когда апелляционный суд в столице начнет его слушать, он еще не знает.

Относительно участия Ефремова в судебных заседаниях в Киеве Мельников отметил, что оно может происходить через видеоконференцсвязь со следственным изолятором в Луганской области, где сейчас Ефремов содержится.

Как сообщалось ранее, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту "Борисполь". В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова, которого обвиняют в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР"; государственной измене.

Ефремова содержат в СИЗО в Старобельске.

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