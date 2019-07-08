Офис президента готовит законопроект о расширении люстрации

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук на заседании согласительного совета парламента 8 июля.

"Одна из инициатив президента, которую мы дорабатываем сейчас. Многие говорят, что президент противится люстрации. Мы будем вносить законопроект о расширении субъектов, которые подлежат люстрации, включая президента, народных депутатов и всех высших чинов, которые существуют в Украине", - заявил он.

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Напомним, 4 июля под зданием Конституционного суда Украины проходили пикеты разных политических сил и общественных организаций, которые выступают против возможного принятия КС решения о несоответствии Конституции закона "Об очищении власти" (о люстрации).