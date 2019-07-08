NewsOne грозит потеря лицензии, - Сюмар

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом в эфире телеканала "Прямой" заявила народный депутат, кандидат в народные депутаты Виктория Сюмар.

"Должен дать свою оценку Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. И должен предупредить, что эти (русские. - Ред.) телеканалы запрещены законом Украины для трансляции и ретрансляции в стране. Фактически это ретрансляция продукции запрещенного в Украине канала. Очевидно, что нужно собрать Национальный совет для того, чтобы он предупредил канал, чем это чревато ... Это грозит предупреждениями, штрафами и наконец отбором лицензии", - сказала Сюмар.

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Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".