Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК на проведение новой жеребьевки

Об этом говорится в официальном заявлении ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью 8 июля коллегия судей удовлетворила апелляционную жалобу ЦИК, отменила решение Шестого апелляционного административного суда от 4 июля о проведении новой жеребьевки по определению номеров политических партий для размещения их названий в избирательном бюллетене для голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе и полностью отказала в удовлетворении исковых требований Аграрной партии Украины", - сообщают в ЦИК.

Таким образом Верховный суд подтвердил законные действия ЦИК при принятии постановления, которым партия "Рух новых сил" была включена в избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе под №22 без проведения жеребьевки.

В постановлении Верховного суда отмечается: учитывая, что в Законе "О выборах народных депутатов Украины" отсутствовали какие-либо нормы, регулирующие порядок включения в избирательный бюллетень партий после окончания жеребьевки вне установленного срока для регистрации кандидатов, а также отсутствие какого-либо судебного решения, которым был бы установлен способ включения такой партии в избирательный бюллетень.

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"По мнению коллегии судей, принимая решение от 30 июня 2019 №1383 "О внесении изменений в постановление Центральной избирательной комиссии от 26 июня 2019 №1345", Комиссия действовала, в частности, на основании, в пределах полномочий и способом, которые определены Конституцией и законами Украины, с использованием полномочия с целью, с которой это полномочие предоставлено, обоснованно, беспристрастно, добросовестно, разумно, с соблюдением принципа равенства перед законом, пропорционально, в частности, с соблюдением необходимого баланса между любыми неблагоприятными последствиями для прав, свобод и интересов лица и целями, на достижение которых направлено это решение", - говорится в заявлении.

В то же время в ЦИК отметили, что Верховный суд подчеркнул правомерность применения комиссией принципа пропорциональности, который означает, в частности, что мероприятия должны направляться на достижение легитимной цели и должны быть соразмерными с ней. В Центризбиркоме заверили, что такая цель имеется и заключается в надлежащем обеспечении всех условий для свободного волеизъявления народа и проведения демократических выборов 21 июля, до которых осталось 14 дней.

Напомним, ЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили из-за того, что списки были утверждены гораздо раньше назначения даты выборов. После партия выиграла два суда. 29 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список политической партии "Рух новых сил Михеила Саакашвили".

30 июня ЦИК добавил в бюллетени партию Саакашвили.

Внеочередные парламентские выборы в Украине запланированы на 21 июля.

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