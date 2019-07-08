Важно, чтобы во время саммита Украина-ЕС был решен вопрос пакета Азовских санкций, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Твиттере написал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Важно, чтобы во время саммита Украина-ЕС был решен вопрос Азовского пакета санкций. РФ не выполнила решение Международного арбитража в Гамбурге, не освободили наших моряков и корабли, и важно, чтобы Азовский пакет санкций в случае невыполнения РФ этих требований был применен", - написал он.

Важливо, щоб під час Саміту Україна-ЄС було вирішено питання Азовського пакету санкцій. РФ не виконала рішення Міжнародного арбітражу у Гамбурзі, не звільнила наших моряків та кораблі, і важливо, щоб азовський пакет санкцій у випадку невиконання РФ цих вимог був застосований. pic.twitter.com/TiVI6MXcmr