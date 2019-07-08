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08.07.19 13:55

Важно, чтобы во время саммита Украина-ЕС был решен вопрос пакета Азовских санкций, - Порошенко

Во время саммита Украина-Европейский Союз должен быть решен вопрос Азовского пакета санкций

порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Твиттере написал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. 

"Важно, чтобы во время саммита Украина-ЕС был решен вопрос Азовского пакета санкций. РФ не выполнила решение Международного арбитража в Гамбурге, не освободили наших моряков и корабли, и важно, чтобы Азовский пакет санкций в случае невыполнения РФ этих требований был применен", - написал он.

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