Цемах - соучастник убийства 4 раненых воинов 30-й ОМБр, которых не спасли, а добили на месте боя, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал в совем блоге.

"Владимир Цемах - соучастник убийства четырех украинских воинов 30-й механизированной бригады. Захваченный агентами СБУ и вывезенный на суд в Киев подполковник оккупационных войск на Донбассе Владимир Цемах, должен отвечать не только за участие в операции ВС РФ по уничтожению "Боинга", но и за убийство украинских воинов. В видеоинтервью, данном в 2015-м году, Цемах - позывной "Борисыч", рассказывает, как его подразделение приняло участие в бою на 43-м блок-посту под Снежным 6 августа 2014-го года", - сообщил журналист.

Также смотрите: "Я этот "Бук" прятал. Покажу, где он стартовал, и где его забирал", - экс-начальник службы ПВО террористов Цемах. ВИДЕО

"В тот день отряд наемников под командованием Цемаха открыл огонь по колонне 30-й механизированной бригады из 23-мм установки ЗУ-23. Цемах два года воевал в Афганистане, воевал в Славянске и под Снежным с мая 2014-го, а бойцы 30-й бригады, которые тем утром в колонне выехали на 43-й блок-пост, на тот момент опыта не имели, всего неделю назад они зашли в сектор "Д", и о том, что враг подготовился к бою информации у них не было. Для них всех это был первый огневой контакт. После короткой перестрелки наши отступили. На месте боя осталось, к сожалению, четверо наших бойцов - еще живые, их под обстрелом не забрали... Сержант Владимир Степанюк в 10.30 позвонил своему другу Александру Яскуле, сказал, что он ранен, а рядом на дороге лежит раненый Юрий Чечет, и он собирается ему помочь. Но в 13.46 с телефона Владимира раздался звонок его маме Надежде Васильевне и незнакомый грубый голос сказал: "Ваш сын погиб. Не лезьте к нам. Это "ДНР", - напомнил главред Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дочь экс-начальника ПВО террористов Цемаха рассказала о его "похищении"

"Раненых Степанюка и Чечета боевики Цемаха не спасли, а добили на месте боя. Тела четырех украинских героев нашли и вывезли волонтеры миссии "Эвакуация-200", останки были обезображены. Мы не забудем вашу память. И мы не имеем права прощать и амнистировать ваших убийц.", - резюмировал Бутусов.

6 августа 2014-го под огнем банды Цемаха, который сейчас находится в в руках СБУ, погибли:

Иван Ломачук - 23 года, из села Писки Житомирской области.





Сергей Пивоварчук - 29 лет, из села Терновка Житомирской области.

Владимир Степанюк - 40 лет, из села Токарив Житомирской области.

Юрий Чечет - 42 года, из села Гульск Житомирской области, у него семья - осталась жена Нина, двое сыновей - Ярослав и Александр.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности задержала, а и суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.