"Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!": националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
На акции находятся несколько сотен митингующих.
Они требуют, чтобы руководство государства отреагировало на информационную агрессию России, перекрыло границы с РФ и прекратило любых отношения с агрессором, а также немедленного ареста "российской агентуры в Украине".
Также они требуют начать антитеррористическую операцию в Конституционном Суде и убрать руки прочь от закона о языке.
Руководитель штаба "Нацкорпуса" Киева Родион Кудряшов заявил, что реакция президента на телемост NewsOne с российским пропагандистским каналом была "очень вялой".
Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук
Фото: Цензор.НЕТ
Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон"Надо поговорить".
Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".