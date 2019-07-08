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08.07.19 14:34

"Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!": националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ. ФОТОрепортаж

Под Офисом президента на улице Банковой протестуют "Объединенные украинские националисты".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

На акции находятся несколько сотен митингующих.

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Они требуют, чтобы руководство государства отреагировало на информационную агрессию России, перекрыло границы с РФ и прекратило любых отношения с агрессором, а также немедленного ареста "российской агентуры в Украине".

Также они требуют начать антитеррористическую операцию в Конституционном Суде и убрать руки прочь от закона о языке.

Руководитель штаба "Нацкорпуса" Киева Родион Кудряшов заявил, что реакция президента на телемост NewsOne с российским пропагандистским каналом была "очень вялой".

Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 01
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 02
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 03
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 04
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 05
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 06
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 07
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 08
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 09
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 10
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 11
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 12
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 13
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 14
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 15
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 16
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 17
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 18
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 19
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 20
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 21
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 22
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 23
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 24

Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук

Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 25
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 26

Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 27

Фото: Цензор.НЕТ

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон"Надо поговорить".

Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".

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