Это неправильно - иметь только одно гражданство. Но иметь гражданство страны-агрессора является недопустимым, - Данилюк

"Я считаю, что это (двойное гражданство. - Ред.) абсолютно искусственное ограничение… Я считаю, это неправильно - иметь только одно гражданство, чтобы было это условие. Есть много политиков и стран в Европе, где это не является обязательным. Но конечно иметь гражданство страны-агрессора является недопустимым. Надо готовиться к тому, что мир глобальный", - сказал Данилюк в интервью "ТСН.Тиждень", передает Цензор.НЕТ.

При этом он отметил, что не имеет британского гражданства, несмотря на то, что ранее он длительное время проживал в Лондоне и имел такие планы.

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"Когда-то у меня были планы (получить британское гражданство. - Ред.). Но в какой-то момент я принял решение, что буду заниматься государственной политикой, поэтому не получал гражданство… Сказал – нет. Это был 2009 год", - рассказал Данилюк.

Данилюк также подтвердил, что его жена и дети имеют двойное гражданство.