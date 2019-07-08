Идею "мира любой ценой" на Донбассе не поддерживают избиратели ни одной из партий, - опрос

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведённого Фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

"Мир любой ценой" не поддерживают избиратели ни одной из партии. Меньше всего это поддерживают избиратели партий "Голос" (10%) и "Европейская Солидарность" (7%), больше всего поддерживают избиратели партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (36,5%). Но и избиратели этой партии в основном считают, что "ради мира стоит идти на компромиссы, но не на все" (45%).

Согласно исследованию, 49% жителей Украины считают, что ради мира необходимо идти на компромисс с Россией и главарями террористов "ЛДНР".

Наименее приемлемыми, причём во всех регионах Украины, являются проведение выборов на условиях боевиков (неприемлемо для 66% опрошенных, приемлемо для 13%), полная амнистия всех участников боевых действий против украинских Вооруженных сил (неприемлемо - 61%, приемлемо - 15%), формирование силовых органов ОРДЛО только из местных представителей (неприемлемо - 58%, приемлемо - 18%).

В основном неприемлемыми для населения Украины является и внесение изменений в Конституцию о предоставлении русскому языку статуса государственного (неприемлемо - 54%, приемлемо - 30%), согласие на особые политические и экономические отношения временно неподконтрольных территорий с Россией (неприемлемо - 53%, приемлемо - 23%), принятие закона о нейтральный и внеблоковый статус Украины (неприемлемо - 48%, приемлемо - 29%).

Исследование проводилось с 13 по 20 июня во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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