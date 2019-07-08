"Действие нового препарата", - Зоря рассказал о странном состоянии Филарета и его возможной причине

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал представитель Киевской митрополии архиепископ Евстратий Зоря.

"Октябрь-ноябрь-декабрь (прошлого года. - Ред.) - очень важно сохранить единство Киевского патриархата. Мощные силы работали на разрушение этого единства. Эти силы направляли свои усилия и против патриарха Филарета как предстоятеля", - сообщил он.

По словам Зори, состояние здоровья патриарха за очень короткий промежуток времени резко ухудшилось и ему посоветовали употреблять новый препарат.

"На Покров прошлого года патриарх вместе с митрополитом Макарием служили на Софиевской площади молебен. Там он говорил проповедь, есть видеозапись, заметно, что патриарх хорошо себя чувствует. Буквально менее чем за пару недель здесь, в "Укринформе", происходит пресс-конференция. Это совершенно другое состояние. Такое впечатление, что он постарел на десять лет, он с трудом говорил, плохо выглядел. Насколько я понял, это было связано с рекомендацией принимать определенные медицинские препараты... Ситуация была странная, потому что ему порекомендовали принимать определенные препараты, и он резко начал терять работоспособность: хуже говорить, хуже двигаться. И все это происходит в такой критический момент. Мы начали искать причину, и единственный наш вывод: действие нового препарата. Как только он перестал его принимать, он за неделю пришел в нормальную форму", - отметил владыка Евстратий.

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По словам епископа, мощные силы работали против единства Киевского патриархата и пытались использовать все возможные средства, чтобы не допустить проведения собора.

Напомним, недавно почетный патриарх Филарет в интервью пропагандистам с телеканала "Россия-24" рассказал о своих претензиях к полученному Украиной Томосу.