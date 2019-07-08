Телемосты с агрессором, с Путиным, с убийцами украинского народа невозможны, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом пятый президент Украины, лидер партии Петр Порошенко заявил журналистам после встречи с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

"Должны быть адекватные ответы на информационную диверсию, которая является составной частью гибридной войны Российской Федерации против Украины. Телемосты с агрессором, телемосты с Путиным, с убийцами украинского народа невозможны. Телемосты с Россией - очевидно, что это возможно тогда, когда Россия освободит оккупированные территории, когда Россия уберет прочь свои войска и когда Россия прекратит убивать украинцев. Если вам для этого мало аргументов, которые предоставляет украинская власть - услышьте голос украинского народа: бегите, убирайтесь вон из Украины", - заявил Порошенко.

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Он отметил, что от реакции органов власти и правоохранителей будет зависеть, насколько агрессивно в дальнейшем будет действовать "пятая колонна" по сценариям Кремля. Вопросы информационной безопасности украинцев требует немедленной дополнительной законодательной защиты. Важно, что большинство инициатив, наработанных командой "Европейской Солидарности" по защите информационного пространства, поддержал Президент Европейского Совета Дональд Туск.

"Украинская власть сейчас должна продемонстрировать свои решительные действия. Призываем немедленно созвать Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания и немедленно рассмотреть и принять решение по ситуации в телевизионном пространстве. Я бы поддержал инициативу Верховной Рады о созыве внеочередного заседания и законодательного урегулирования запрета вещания каналов, которые имеют прямую ассоциацию со страной-агрессором, по крайней мере во время войны. И ряд других инициатив, которые позволят защитить информационное пространство Украины от грубой агрессии со стороны страны-агрессора. Я сегодня изложил все эти беспокойства господину Туску, и мне было очень приятно, что он поддержал большинство этих инициатив", - подчеркнул Порошенко.

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При этом он призвал новые власти быть более решительными в действиях относительно продолжения курса интеграции в Евросоюз, чтобы не позволить воплотить сценарии Кремля и не убрать Украину с повестки дня международной политики.

"Украина должна быть высоко в повестке дня. Сейчас мы имеем риски, потому, что новая украинская власть сама не определилась, где место Украины. За украинскую власть никто не будет определяться в Европе. Мы должны быть более решительными и более настойчивыми. К сожалению, сейчас реализуется то, чего мы не допускали в течение пяти лет - то, что раскручивала российская пропаганда. Это называется "усталость от Украины". Если Украина сама не будет бороться за свое место в Европе - никто это место не будет защищать. Для этого нужно сейчас объединиться всему украинскому народу, чтобы мы обязательного продолжили наше движение в Европейский Союз", - отметил Порошенко.

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