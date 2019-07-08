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08.07.19 15:40

Зеленский разрешил гражданским лицам возглавлять Минобороны

Президент Владимир Зеленский исключил должности министра обороны, его заместителя и директора Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества из перечня должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава.

Зеленский разрешил гражданским лицам возглавлять Минобороны

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №498 от 8 июля, опубликованном на сайте главы государства.

Указ вносит изменения в перечень должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских и специальных званий по этим должностям.

Из перечня исключены такие должности для замещения военными как министр обороны, его заместитель и директор Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества.

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