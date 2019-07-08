НФ выиграл суд у канала Медведчука NewsOne

Об этом сообщает пресс-служба политсилы, информирует Цензор.НЕТ.

Телеканал NewsOne потребовал в суде опровергнуть информацию, опубликованную на сайте "Украинская правда" под заголовком: "БПП и "Народный фронт" требуют очистить украинские СМИ от "пятой колонны". Руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время Согласительного совета 3 сентября 2018 года заявил, что Виктор Медведчук был включен в Трехстороннюю контактную группу по требованию Путина.

По его словам, Медведчук вместе с Андреем Портновым являются представителями "пятой колонны" в Украине и готовят реванш Путина. "Деятельность вражеской пятой колонны... Андрей Портнов, Виктор Медведчук... давно ли вы слышали эти фамилии? Кум Путина Медведчук раздает интервью и вместе с главным юристом Януковича Портновым покупает и контролирует телеканал. Так готовится реванш Путина в Украине", – заявлял Максим Бурбак. "Более того, Медведчук, прикрываясь своим участием в Трехсторонней контактной группе по освобождению заложников, единственный в Украине имеет право летать в Россию, чтобы за чаем получать советы от Путина по подготовке этого реванша", – добавил представитель "Народного фронта".

Читайте также: Следователям СБУ поручено допросить собственника NewsOne Козака и генпродюсера канала Голованова в рамках дела о покушении на госизмену, - Сарган

Максим Бурбак подчеркнул, что Служба безопасности должна провести расследование деятельности Медведчука и "предоставить обществу и парламенту полную и объективную информацию относительно государственной деятельности агента КГБ с псевдонимом Соколовский.

Шевченковский районный суд, рассмотрев доводы сторон, отказал в полном объеме в удовлетворении искового заявления телеканала NewsOne о защите деловой репутации.