Климпуш-Цинцадзе обвинила Гройсмана в ее исключении из делегации на саммит Украина-ЕС. У премьера напомнили, что состав делегации формирует президент. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Согласно сообщению, вице-премьера остановила охрана, ее около 40 минут "искали в списках", и не пропустили на мероприятие.

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"Это первый случай в истории, когда профильный вице-премьер, который отвечает за весь спектр европейской интеграции, не присутствует на подобном мероприятии. Хотя все документы, которые там будут рассматриваться, перед этим готовились лично мной и правительственным офисом", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

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Политик считает, что ее могли исключить по решению премьер-министра Владимира Гройсмана.

"У меня есть все основания считать, что кулуарные консультации провел премьер Гройсман, и решил исключить меня из делегации, так как в предварительном списке я была", - сказала она.

"Я считаю, что премьер не заинтересован в дальнейшейм реальном сближении с ЕС, а новая команда ОПУ не успела разобраться в процедуре подготовки документов, деклараций. В результате они становятся заложниками мелких игр", - сказала Климпуш-Цинцазе.

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В свою очередь, пресс-секретарь премьера Владимира Гройсмана Василий Рябчук отмечает, что состав делегации на саммит Украина-ЕС формирует президент, а не глава правительства, и что обвинения со стороны вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе в адрес премьера носят политический характер в предвыборный период.

"По поводу заявления вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе. Очень странно, что профильный чиновник не знает: состав делегации на саммит Украина - ЕС формирует президент, а не премьер-министр. Поэтому ее слова выглядят не более, чем политической игрой кандидата в народные депутаты от партии Петра Порошенко с сомнительной целью набрать дополнительные баллы", - написал Рябчук на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.





