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08.07.19 16:52

Подозреваемый в финансировании терроризма депутат Донецкой ОГА вышел из СИЗО

Депутат Донецкого областного совета, которого подозревают в финансировании терроризма, внес залог и вышел из СИЗО.

деньги

Об этом сообщает "Вільне радіо", передает Цензор.НЕТ.

По решению суда, депутат должен был провести в СИЗО 2 месяца или внести залог в размере 768 400 грн.

Пресс-секретарь прокурора Донецкой области Анастасия Медведева сообщила изданию, что подозреваемый нашел деньги и больше не находится под стражей.

"Подозреваемый по делу ныне один. Он уже внес залог за себя", - рассказала Медведева.

Ранее сообщалось, что Октябрьский суд Мариуполя взял под стражу с возможностью залога депутата Донецкого облсовета, который фигурирует в деле финансирования боевиков.

"Установлено, что с марта 2018 года 47-летний депутат по предварительному сговору с другими лицами организовали схему поставки продукции для угольной и горно-шахтной промышленности, произведенной одним из украинских предприятий, на временно оккупированную территорию Донецкой области через территорию Российской Федерации", – рассказала Медведева.

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