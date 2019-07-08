Китайская госкорпорация CNBM вынуждена отбиваться от рейдерского захвата ее активов в Украине со стороны силовых структур и частной компании. РАССЛЕДОВАНИЕ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом говорится в материале веб-сайта "24 канала" "Как госкорпорация из Китая защищается от произвола украинских силовиков: 10 вопросов о рейдерском скандале года".

Издание отметило, что CNBM является одним из крупнейших инвесторов в сферу возобновляемой энергетики в Украине. С 2014 года она полностью владеет активами суммарной мощностью 267 МВт - самым большим парком солнечных электростанций, который она получила от предыдущих владельцев за долги.

При этом с 2015 года ООО "Восход Солар" является стороной хозяйственного спора по кредиту, который был предоставлен ликвидированным ПАО "КБ "Актив-Банк" в 2012 году на финансирование строительно-монтажных работ. Несмотря на то, что судебная тяжба в этом деле не закончилась в декабре 2018 года, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставил на продажу права требования по кредитному договору. В результате аукциона спорные права были реализованы в пользу ООО "ФК "Веста".

Украинские СМИ связывают компанию с бизнесменом Павлом Фуксом. Сразу после того, как компания выиграла аукцион, судебные и правоохранительные органы почти мгновенно начали принимать решения и совершать действия в ее пользу.

Кроме того, 1 марта 2019 года сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины провели незаконные попытки остановить хозяйственную деятельность компании и арестовать все ее имущество в связи с расследованием надуманного уголовного производства (№42019000000000113 от 14.01.2019).

В апреле 2019 года CNBM уже обратилась к правительству Украины с сообщением об урегулировании инвестиционных споров вокруг ООО "Восход Солар". В компании оценивают ущерб от рейдерской атаки на уровне 110 млн евро.

Ситуация находится на постоянном контроле Посольства КНР в Киеве, поскольку представители CNBM регулярно информируют о ходе ситуации как посла, так и руководство правительства в Пекине.

Также за событиями вокруг активов CNBM тщательно следят представители других китайских частных и государственных компаний, работающих в Украине. По данным "Восход Солар", вопрос CNBM также поднимался в Китае во время участия правительственной делегации в форуме "Один пояс. Один путь" в Пекине в конце апреля 2019 года.

Антирейдерская комиссия при Кабинете Министров Украины под председательством первого вице-премьер-министра Степана Кубива по результатам обращения CNBM, поручила Генеральной прокуратуре Украины и Нацполиции взять дело о попытке рейдерского захвата "Восход Солар" под особый контроль.

Параллельно компания также проводит международную инспекцию убытков и потерь из-за действия или бездействие представителей силовых структур Украины и компании "ФК "Веста". В частности, станция была отключена от сети на основании решений судов, которые были в дальнейшем отменены, были попытки осуществить рейдерский захват имущества китайской госкоропрации путем передачи активов якобы на управление в АРМА, были арестованы счета компании. В CNBM намерены передать материалы экспертиз китайской стороне, что сделает возможным привлечение украински чиновников к ответственности в Китае.