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08.07.19 16:58

Налоговая милиция Винницкой области добилась возмещения в бюджет более 2,2 млн грн неуплаченных налогов

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Винницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры обеспечили возмещение государству более 2,2 млн грн неуплаченных налогов.

налоги

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Так, в рамках уголовного производства было установлено, что в течение 2016 - 2018 годов служебные лица одного из областных предприятий, деятельность которого связана с предоставлением рекламных услуг, использовали информационную базу данных предприятия-нерезидента, за что платили соответствующее вознаграждение (роялти), однако при этом не платили налог с доходов, полученных нерезидентом, с источником их происхождения из Украины.

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Таким образом фигуранты уклонились от уплаты налогов на общую сумму более 2,2 млн грн.

Благодаря принятым в ходе следствия мерам нанесенные государству убытки возмещены в полном объеме в сумме более 2,2 млн грн.

Сейчас судом решается вопрос об освобождении должностных лиц указанного предприятия от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.

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