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08.07.19 17:04

Суд над Ефремовым продолжится в Старобельске, - Сарган

Экс-главу фракции Партии регионов Александра Ефремова, которого обвиняют в государственной измене, продолжат судить в Старобельске.

суд,ефремов

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.

"Суд остается в Старобельске, однако адвокаты пытаются вырвать его (Ефремова. - Ред.) из СИЗО решением Конституционного суда, который мы продолжаем "благодарить" за заботу о госизменниках и террористах", - написала она.

Ранее адвокат Ефремова Александр Мельников сообщил, что дело Ефремова передадут в Киев.

Как сообщалось ранее, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту "Борисполь". В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова, которого обвиняют в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР"; государственной измене.

Ефремова содержат в СИЗО в Старобельске.

Суд над Ефремовым продолжится в Старобельске, - Сарган 01

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