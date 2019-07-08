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08.07.19 17:05

На Донбассе получил взрывное ранение медик-волонтер

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе 8 июля получил ранение медик-волонтер.

На Донбассе получил взрывное ранение медик-волонтер

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook операции Объединенных сил.

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Новотроицкое.

"8 июля около пяти часов утра получил взрывное ранение волонтер-медик, гражданин Украины 1995 года рождения", - говорится в сообщении.

Указано, что военные медики одной из частей из состава ООС оказали пострадавшему гражданскому коллеге-волонтеру необходимую медицинскую помощь и подготовили его к дальнейшей транспортировке в больницу.

"На место происшествия прибыли врачи из города Волноваха, которые и доставили пострадавшего в травматическое отделение местной больницы. Впоследствии, мужчину вертолетом эвакуировали в Областную клиническую больницу им. И. И. Мечникова в город Днепр", - сказано в сообщении.

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