Призываю коллег не ходить на каналы "Newsone" и "112", - Ирина Геращенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
"Я счастлива, что нахожусь в "черных списках" этих телеканалов и ни разу не получала от них приглашение на эфиры. Считаю это знаком качества ... А тут сидят те, кто рассказывает до сих пор о Порошенко, а сами всю прошлую неделю провели в эфире этих телеканалов - лидеры и лидерки некоторых фракций, которые не вылезают из этих каналов. И нам здесь рассказывают, как нам надо жить", - подчеркнула она.
Обращаясь к политикам, народный депутат отметила: "Докажите не словом, а делом, что для вас что-то значат ценности. Не ходите на эти телеканалы".
Также политик акцентировала, что кроме бойкота этих телеканалов, должна быть четкая реакция тех служб, которые за это отвечают.
"Сегодня должно быть решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Они не имеют права вновь занимать импотентную позицию ... Хочу напомнить, что после прошлой недели, когда здесь мы подняли вопрос о невыдаче Нацсоветом лицензии радиостанции "Армия ФМ" - такая лицензия была получена. Это означает, что Нацсовет иногда слушает позицию Верховной Рады", - резюмировала Геращенко.
Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия24" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон"Надо поговорить".
Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".