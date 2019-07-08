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08.07.19 17:37

Минские соглашения должны выполняться всеми сторонами, особенно РФ, - Туск

Президент Европейского Совета Дональд Туск считает, что Минские соглашения сейчас должны выполнятся всеми сторонами, особенно Россией.

Минские соглашения должны выполняться всеми сторонами, особенно РФ, - Туск

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал Туск на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в понедельник в Киеве.

"ЕС готов и дальше поддерживать Минские соглашения, которые предусматривают и непризнание выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий… Абсолютно четко понятно, что Минские соглашения сейчас требуют, как никогда, полного выполнения всеми сторонами, Россия несет особую ответственность в этой связи", - сказал Туск.

Напомним, 8 июля в Киеве состоялся 21-й саммит Украина - Европейский Союз.

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