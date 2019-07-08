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08.07.19 17:45

Данилюк с делегацией Пентагона обсудил сотрудничество Украины и США в оборонной сфере. ФОТО

Секретарь СНБО Александр Данилюк обсудил с делегацией Минобороны США необходимость углубления сотрудничества в оборонной сфере и обратил внимание американских партнеров на активную милитаризацию Россией Черноморского региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк провел встречу с делегацией Министерства обороны Соединенных Штатов Америки под председательством директора отдела стран Балканского, Кавказского и Черноморского региона Офиса заместителя министра обороны США по вопросам политики Катрин Сендак. Во время встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества между Украиной и США в сферах безопасности и обороны, в частности, в вопросах развития Вооруженных сил Украины, кибербезопасности, логистики, проведения комплексного обзора и подготовки документов стратегического планирования сектора безопасности. Кроме того, стороны договорились о необходимости углублять сотрудничество в подготовке украинских военных", - говорится в сообщении.

В свою очередь Катрин Сендак заверила в готовности США и впредь оказывать всестороннюю помощь Украине на пути имплементации оборонной реформы. В то же время украинская сторона обратила внимание американских партнеров на активную милитаризацию Россией Черноморского региона. Участники встречи согласились, что ситуация в этом регионе представляет угрозу безопасности не только Украины, но и всего евроатлантического региона.

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