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08.07.19 17:46

Билецкий требует ареста Медведчука: "Российские деньги заходят на телеканалы, которые выливают тонны пророссийской пропаганды с украинских телевизоров". ВИДЕО

Народный депутат Андрей Билецкий потребовал ареста Виктора Медведчука за его пророссийскую деятельность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Билецкий заявил в специальном видеообращении опубликованном на странице "Национального корпуса".

"Медведчук остается в стране и Медведчук владеет половиной информационного эфира. Российские деньги заходят на телеканалы, которые каждый день выливают тонны пророссийской пропаганды с украинских телевизоров. Это дело ни куда не делось. Обеспокоенности Зеленского нам мало. Мы требуем реальных действий. В первую очередь, созвать СНБО и принятие решения о закрытии NewsONE. Мы требуем ареста Медведчука", - сказал Билецкий.

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