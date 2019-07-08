Высший антикоррупционный суд начнет работу 5 сентября, - Зеленский

Об этом Зеленский заявил на саммите Украина - ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Самое главное – это преодоление коррупции", - сказал глава государства, добавив, что за время его пребывания на посту разблокировано международное сотрудничество НАБУ с антикоррупционными органами иностранных государств и отменено электронное декларирование для антикоррупционных активистов.

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"Мы также готовимся к полноценному запуску Высшего антикоррупционного суда. И последним препятствием на пути к этому было отсутствие подходящего помещения для этого органа, этот вопрос решен. 5 сентября этого года суд начнет рассмотрение дел по топ-коррупции. В здании, кстати, на проспекте Победы, и это звучит очень символично, потому что нас интересует не просто борьба с коррупцией, а именно победа над ней", - заявил Зеленский.