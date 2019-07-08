ЕС готов выделить Украине помощь в размере 500 млн евро после выполнения ряда условий

Об этом гласит текст декларации сторон по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"ЕС готов предоставить второй транш (EUR500 млн) Четвертой программы макрофинансовой помощи, как только будут выполнены соответствующие условия", - сказано в декларации.

Ранее в это день президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил европейских партнеров за готовность предоставить Украине второй транш Четвертой программы макрофинансовой помощи в размере EUR500 млн.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года представители Украины и ЕС подписали кредитное соглашение о предоставлении 4-й программы макрофинансовойпомощи ЕС Украине на EUR1 млрд и меморандум о взаимопонимании, в котором закреплены условия выделения этих средств.

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Сумма в EUR1 млрд была разделена на два равных транша, первый из них ЕС перечислил в декабре 2018-го. Получение второго прогнозировалось на весну-2019.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова 1 марта 2019 года по итогам встречи с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом сообщила, что Украина выполнила более половины обязательств, необходимых для получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС на сумму EUR500 млн.

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28 мая генеральный директор директората Европейской Комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Кристиан Даниэльссон сообщил, что помимо программы МВФ, есть другие пункты, необходимые для получения транша. В частности, речь идет о законе, предусматривающем борьбу с отмыванием денег, законе об авторизированном экономическом операторе (АЭО), а также функционировании системы автоматической системы поверки е-деклараций, выполнении закона о рынке электроэнергии и принятии среднесрочного плана реформирования налоговой и таможенной служб.