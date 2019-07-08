Мужчина скончался после подрыва гранаты в Киеве, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в городе Киеве.

"К правоохранителям поступило сообщение, что на улице прогремел взрыв, в результате которого погиб человек. По вызову немедленно выехали наряды патрульных и следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции ", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что вместе с потерпевшим неподалеку находился его товарищ. "По словам мужчины, потерпевший погиб от взрыва гранаты. Полученные фрагменты боеприпаса будут направлены на проведение экспертизы ", - добавили в полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленного убийства с дополнительной квалификацией - самоубийство.

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