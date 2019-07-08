С начала суток 8 июля враг 8 раз нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрелы позиций Объединенных сил:

два раза вблизи населенного пункта Водяное - из артиллерийских систем калибра 122 мм и гранатометов различных систем;

рядом с Лебединским - из стрелкового оружия;

по окраине Марьинки - из гранатометов различных систем.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил:

два раза в районе населенного пункта Новолуганское, из минометов калибра 82 мм;

рядом с Пивденным, из миномета калибра 120 мм;

неподалеку Майорского, со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются".

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