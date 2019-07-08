Оружие, из которого смертельно ранили 5-летнего Кирилла Тлявова, пока не нашли, - ГБР

Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"Оружие не было найдено. Непосредственно продолжаются экспертизы, в том числе баллистические - по установлению, в частности, дальности и всего, что касается выстрела", - отметили в пресс-службе.

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При этом в ведомстве добавили, что руководство ГБР провело встречу с потерпевшей стороной.

Напомним, 2 июня 2019 года двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

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4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.