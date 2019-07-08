Депутаты Госдумы РФ хотят, чтобы журналиста, назвавшего Путина "п#здой моржовой", выдали России

Об этом в понедельник заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".

"Это звучало на заседании совета Думы и все сошлись во мнении, что необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, неподобающе, оскорбляя главу государства, экстрадировать его на территорию России, чтобы наш суд определил меру ответственности в соответствии с законодательством нашей страны, а дальше будут уже принимать решение, где он будет отбывать срок на территории России или на территории Грузии", - сказал Володин.

Вечером в воскресенье, 7 июля телеведущий "Рустави-2" Георгий Габуния начал передачу "Постскриптум" с продолжительного нецензурного обращения на русском языке в адрес российского президента Владимира Путина. Среди прочего, Габуния назвал президента РФ "п#здой моржовой" и "вонючим оккупантом", а также пожелал его родителям гореть в аду. Обратившись к Путину, Габуния перешел на грузинский язык.

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В понедельник, 8 июля телеканал "Рустави-2" был вынужден на несколько часов прервать вещание из-за продолжавшейся у его офиса акции протеста. Вскоре вещание было возобновлено.